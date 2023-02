Kontrolní den na modernizaci stanice metra. Stavbaři na Jiřího z Poděbrad prorazili chodbu k novým výtahům

Z přestupní šachty musí cestující přejít několik metrů k druhému výtahu. „Tyto již sestupují do stanice metra, která je druhou nejhlubší v rámci pražského metra,“ doplnil Panuška.

Druhým výtahem se cestující dostanou do úrovně přibližně 45 metrů pod zemí. Dalších cirka 5 metrů musí ještě zhotovitel hloubit kvůli dojezdu výtahů. Hornická činnost tak bude v místě trvat další přibližně měsíc a půl až dva.

Pohled od výtahové šachty na místo, kde vzniknou vstupy do výtahů. Za stěnou se nachází nástupiště.

„Poté zahájíme práce na železobetonových definitivních obezdívkách a následně začneme to bezbariérové zpřístupnění vybavovat technologií. Ta hlavní část jsou výtahy, poté ventilace, osvětlení, požární zabezpečení a podobně,“ upřesnil Panuška ze společnosti Strabag.

Jak mohou vidět i cestující při průjezdu stanicí, byly sneseny hliníkové obklady i systém zamezující kapání vody do stanice.

„Provádíme sanaci i výměnu dalších technologií, ať už je to osvětlení, ventilace, rozvody, i kabelové lávky,“ dodal Panuška.

„Záměr architektů je dosáhnout vzhledu stanice z doby otevření. To co asi někdo pozná je, že vrátíme na nástupišti světla do podhledů,“ vysvětlil hlavní stavbyvedoucí modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad.