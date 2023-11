„Klepeme se zimou.“ Část Chodova je stále bez tepla a teplé vody

Bez tepla a teplé vody zůstaly od středečního odpoledne řádově stovky obyvatel části Smetanovy a Palackého ulice v Chodově na Sokolovsku. Ráno se lidé probudili do chladu a před odchodem do práce nebo do školy se nemohli ani pořádně umýt v teplé vodě. Ba co hůř, od dodávek tepla a teplé vody je odstřižena i jedna z mateřských školek a také denní stacionář pro postižené Mateřídouška. Město už se obrátilo na policii. Firma, která vypnula výměník, nehodlá respektovat rozhodnutí soudu. Teploty v noci přitom klesají pod bod mrazu.

Foto: Rudolf Voleman, Právo Starosta Chodova Patrik Pizinger (vpravo) a jeho zástupce Luděk Soukup nad mapou s vyznačeným tepelným hospodářstvím města.

Článek Důvodem eskalace jsou spory o provozování tepelného hospodářství ve městě. Zatímco radnice drží v ruce rozhodnutí úřadů a soudu, že to město má teplo a teplou vodu zajišťovat, dosavadní provozovatel chodovského tepelného hospodářství, společnost Marservis, se nechal slyšet, že je to opačně. K vypnutí výměníku došlo ve středu odpoledne ve chvíli, kdy jej město chtělo fyzicky převzít do své správy. „Nemáme teplou vodu, máme studené topení a studenou vodu už od středy odpoledne,“ uvedla pro Právo Alena, obyvatelka jednoho z dotčených panelových domů v Palackého ulici v Chodově. „Neřešila jsem to nijak, klepeme se doma zimou,“ popisovala. „Ohřáli jsme si teplou vodu večer alespoň na umytí,“ dodala paní Alena s tím, že jí to ve čtyři ráno nedalo, a tak si šla přečíst na internet, co se vlastně stalo. „Mrzne a fouká ledový vítr a já navíc bydlím úplně nahoře pod střechou, kde je zvlášť zima. Tohle by se nemělo stát, zvlášť v zimě,“ konstatovala obyvatelka města. „Bydlí tady spousta starých lidí, nemocných, ale i dětí. Od rána, jak jsem šla s pejskem, tak jsem jich několik potkala a jsou nešťastní,“ dodala Alena. Vedení města doufá, že se věc, tedy obnovení dodávek tepla a teplé vody, vyřeší během čtvrtka, ať už ve spolupráci s Marservisem, nebo bez něj. Chodov drží v ruce rozhodnutí soudu o tom, že rozvody tepla a teplé vody včetně všech technologií jsou majetkem města. Navíc získal potvrzení od Energetického regulačního úřadu, že jediným majitelem licence k provozování tepelného hospodářství v Chodově je městská společnost Teplo Chodov a že společnost Marservis o tuto licenci přišla. V části Chodova nejde teplo a teplá voda Deník Právo se pokoušel kontaktovat zástupce společnosti Marservis přímo v kanceláři firmy, ale ta byla zamčená a nikdo neotvíral. Firma se k událostem vyjádřila písemně, tvrdí, že žádné právoplatné rozhodnutí soudu o vlastnictví majetku neexistuje. „Tvrzení Města Chodov a Tepla Chodov, že musí převzít technologii výměníkové stanice z důvodu rozhodnutí ERÚ a údajnému rozhodnutí soudu o majetku se nezakládá na pravdě. Neexistuje v současné době žádné právoplatné rozhodnutí soudu ohledně vlastnictví teplofikačního majetku. Výrokem soudu bylo v této kauze pouze řečeno, že teplofikační soustava tvoří jeden celek, ale nebylo nijak rozhodnuto ani určeno, komu tento celek patří a za jakých podmínek,“ uvedla společnost Marservis. Podle starosty města Patrika Pizingera (Místní) je Marservis ochotný opětovně spustit provoz výměníku, ale pouze za předpokladu, že město podepíše doklad o tom, že se jedná o majetek Marservisu. „To já udělat nemůžu, protože soud rozhodl, že je to majetek náš a podpisem bych jednal protizákonně,“ komentoval starosta, který povolal zástupce firmy, jež dodávala software, prostřednictvím kterého jsou výměníky ve městě řízeny. Podle starosty tato firma ztratila počítačovou kontrolu nad výměníky zhruba před dvěma týdny. Podle Pizingera za tím stojí Marservis. Ten naopak z vypnutí výměníku viní vedení města, které do výměníku vstoupilo. Jenže k jeho vypnutí podle Pizingera došlo ve chvíli, kdy ve výměníku, který je řízen dálkově, nikdo fyzicky nebyl. „Je to zcela bezprecedentní situace, která se v Karlovarském kraji, a troufnu si říct i v celé republice, nestala. Aby provozovatel, který nemá majetek a nemá licenci, vydíral třináctitisícové město. Pro mě je to absolutně absurdní,“ poznamenal Pizinger. Jednatel Marservisu Václav Rumlena pak podle starosty varoval, že takto se vypne každý výměník, kam se město pokusí vstoupit, uvedla ČTK. Obnovení provozu výměníku je podle starosty otázka technologie. „Způsob existuje, ale je to otázka času. Spolupracujeme s odborníky, hledáme řešení, jak si poradit bez součinnosti společnosti Marservis,“ uvedl starosta, který věří, že se ještě ve čtvrtek podaří provoz na výměníku obnovit. „Jen se modlím, aby podobný krok Marservis neprovedl i na ostatních výměnících,“ doplnil s tím, že se město obrátilo na policii kvůli podezření ze spáchání trestného činu. Foto: Rudolf Voleman, Právo Výměník v Palackého ulici v Chodově byl od středečního odpoledne mimo provoz. Podle zástupce starosty Chodova Luďka Soukupa (Místní) zásobuje výměník teplem a teplou vodou dva věžové domy ve Smetanově ulici a dva panelové domy, kde je zhruba dvě stě padesát domácností. „Pak je postižena rovněž jedna mateřská škola a potom je to nezisková organizace Mateřídouška, která pracuje s postiženými lidmi, a také je to hasičský záchranný systém,“ uvedl Soukup. „Já jsem si nejdříve myslela, že si z nás někdo dělá srandu,“ uvedla ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová k vypnutí tepla a teplé vody. „Problém je to velký, protože teplo a teplá voda, když není, tak to pro naše inkontinentní klienty problém je,“ uvedla ředitelka denního stacionáře pro řádově desítky klientů. „Zatím rodičům vzkazujeme, že jsme v klidu. Začali jsme topit klimatizací a také jsem si sehnala přímotopy, takže je jich tady asi patnáct, což budou velké náklady navíc na elektřinu," pokračovala Bráborcová s tím, že vodu na umytí ohřívají. „V některých místnostech jedou i tři přímotopy, protože tam máme naše klienty na matracích a ortézách, tak je při zemi vždy nižší teplota, a u nás musí být teplota kvůli těmto klientům vždy vyšší než jinde," poukázala ředitelka. „Naštvaná jsem strašně moc. Mám pocit, jako by to dělal nějaký terorista," uzavřela Bráborcová.