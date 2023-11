V části Chodova nejde teplo a teplá voda

„Chtěli jsme vstupovat do výměníků, ale když jsme vstoupili do prvního, tak tam měli zřejmě alarm, tak se tam přiřítili a zavolali na nás policii,“ popisoval starosta. „Té jsme ukázali rozhodnutí soudu o ztrátě licence, na což policisté zkonstatovali, že nám nemají v čem bránit, že věc pouze zaevidují,“ pokračoval Pizinger. „V tu chvíli začal jednatel společnosti Marservis vykřikovat, že město zapříčinilo přerušení dodávek tepla tím, že otevřelo dveře do výměníku a vstoupilo do něj,“ konstatoval starosta.