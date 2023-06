Kdo poradí obětem domácího násilí na maloměstě? Policie to vždy nedokáže

„Ani o právu na advokáta jí policisté neřekli. Také nezmínili, že když jí bylo poškozeno zdraví, tak má být posuzována jako obzvlášť zranitelná oběť. Nebo že má nárok na přijetí do intervenčního centra,“ dodala Carvanová.

Podle ní nemají policisté dostatečné znalosti zákona o obětech trestných činů. Přitom jsou jedni z prvních, kteří k oběti dorazí, a jejich kontakt s obětí je velmi důležitý. „Jde o to, aby nepokládali otázky typu ‚proč jste nezavolala už dřív‘, které oběť víc utvrzují v tom, že je nedůvěřivá. Což pak vede k tomu, že ji už nikdo nerozmluví,“ uvedla Carvanová.

Podle vedoucího psychologa Policie ČR Vladimíra Vosky by policie, novináři nebo i rodina neměli oběť dál traumatizovat. „Když jí někdo z rodiny řekne, že si za to může sama, nebo když policie nepřistoupí empaticky, pak se oběť může rozhodnout případ neřešit a dál nevypovídat,“ řekl Právu Voska.

„Za deset let, co to dělám, se systém posunul k lepšímu. Nicméně v krajích a menších obcích je přístup k obětem třeba domácího násilí horší, i když jde spíše o jednotlivé případy,“ popsal Oplatek. Jako příklad uvedl incident ze Zlína, kdy klientka byla obětí dlouhodobého domácího a sexuálního násilí ze strany svého tehdejšího přítele.