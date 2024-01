Kalouskova nová strana, o které se spekuluje, už má prý i název

Ten by se podle informací serveru Lidovky odvolávající se na zdroj z TOP 09 mohl jmenovat Strana rozpočtové odpovědnosti a mohl by tak disponovat snadno zapamatovatelnou zkratkou SRO.

Kalousek jakékoliv spekulace ohledně své politické budoucnosti dlouhodobě nekomentuje. To mu umožňuje tepat rozpočtově nezodpovědné počínání stávající vládní koalice, jejíž je jeho mateřská TOP 09 součástí.

Proto kritizoval i podobu úsporného balíčku, o němž vláda tvrdí, že pomáhá konsolidovat veřejné finance. Podle Kalouska však balíčkem pouze dorovnává výdaje, které sama navýšila, a na skutečnou konsolidaci nedošlo.

Kalousek: Cílem kandidátky Spolu je ochránit mandáty ODS

Když Kalousek loni před koncem roku naznačil ambici ucházet se o hlasy voličů v letošních volbách do Evropského parlamentu na základě regionálních nominací, šlo do jisté míry o zkušební balonek. To, že nakonec neuspěl a na kandidátce nefiguruje, jej příliš nepřekvapilo a dal to do souvislosti s ústupkem TOP 09 vůči ODS.

„Tím, že byla zastavena moje kandidatura, tak jsem se opět stal soukromou osobou mimo politiku, takže prosím o pochopení vás i vašich čtenářů, že o svých dalších případných politických plánech nebudu přemýšlet nahlas,“ uvedl na dotaz Novinek ohledně založení nové strany loni v polovině prosince. V něm zaznělo i to, že sice nadále podporuje vládní koalice, protože nevidí alternativu. Nebyl by to Kalousek, aby nedodal, že „nemusí být nutně všem dnům konec“.

Může lovit nespokojené voliče ODS a TOP 09

Právě mezi nespokojenými voliči TOP 09 a ODS by případný nový subjekt sázející na mantru rozpočtové odpovědnosti, mohl lovit.

Někdejší ministr financí a osobitý rétor se v lednu 2021 rozhodl složit poslanecký mandát a odejít z aktivní politiky, aby usnadnil vznik koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). TOP 09 založil s nedávno zesnulým Karlem Schwarzenbergem, poté co odešel z KDU-ČSL, jejíž byl v minulosti i předsedou. Případný vznik nového subjektu by tak pro něj nebyl vstupem do neznáma.

Ucházet se o post senátora, jak mu doporučilo vedení TOP 09, Kalousek rezolutně odmítl.

