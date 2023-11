Jsem totiž mrtvý. V protidrogovém vlaku děti ztrácejí řeč

Unikátní projekt postavený na skutečném příběhu mladíka, který zemřel na předávkování, je však působivý a děti jsou někdy docela otřesené. Ve vlaku ale nevidí nic, co by se nedělo kolem nich, a nic, o čem by si mezi sebou běžně nepovídaly. Až doteď si ale ze všeho dělaly jen legraci. „Nejvíc byl celý ten film, jak ukázal absťák, všechno. A pak to doupě,“ přemítala žačka po stominutovém programu.

Stříbrný vlak složený z několika vagonů se proměnil v promítací sály, místo dopravní nehody nebo bar, vězeňskou celu, ale také v drogové doupě. Tím vším si projdou školáci s učiteli.

Takzvaný Revolution train má přispět k tomu, aby děti nezačaly fetovat. Nástrah kolem nich je přitom bezpočet od energetických nápojů přes obyčejné cigarety, marihuanu až po nejrůznější tablety syntetických drog.

Na základní škole jí do života vstoupil pervitin. Zpověď dívky, která skončila na ulici a živila se prodejem drog

Film, jímž jsou děti provázeny, ukazuje skupinku mladých lidí od zdánlivě nevinné diskotéky přes tragickou dopravní nehodu až po smrt narkomana. „Občas nás někdo kritizuje, že je to zastrašování, ale učitelé, kteří vlakem s dětmi prošli, to tak nevidí. Za zastrašování to považují jen necelá dvě procenta z nich,“ hájil projekt manažer vlaku Jiří Tyl.

Jeho slova potvrzovala i učitelka doprovázející třídu kolínských sedmáků. „Tohle je ten správný věk, kdy by děti měly takové věci vidět a být před nimi varovány, tady snad ještě není pozdě,“ mínila pedagožka Lucie Paličková.

Foto: Radek Plavecký, Právo Na vlakových nádražích v Česku i sousedních státech zastavuje speciální Revolution train, který má děti varovat před návykovými látkami. Na snímku vlak v Kolíně.

Vagony jsou malé promítací sály a v nich na filmovém plátně sledují celý příběh mladého Marcela. Po určité části, v krizové situaci, kdy se i ve filmu protagonisté rozhodují, nabízí se možnost rozhodnutí i samotným dětem, které v dotazníku na telefonu vyplňují postupně odpovědi.

Špatné rozhodnutí

Se stejnými rozhodnutími se takřka jistě setkají i ony v reálném životě. Nabídka první cigarety, skleničky alkoholu, taneční drogy, jízdy v autě s opilým kamarádem. To všechno si jednou prožijí a tady jasně vidí, jak špatné rozhodnutí končí.

„Po filmové sekvenci děti vidí realitu, vězeňskou celu, dopravní nehodu, situace, kam nechceme, aby se dostaly,“ řekl Právu Jiří Tyl. Už začátek filmu je varování. „Chci, aby se náš příběh nestal tvým příběhem, jsem totiž mrtvý,“ oslovuje diváky hlavní hrdina, než se začne rozvíjet osudová cesta jeho samotného i jeho přátel a okolí.

Projekt Revolution train, který je primární prevencí před drogovou závislostí, vznikl v roce 2015 v Praze a hned následující rok se vlak rozjel i do dalších stanic. Vše vzniklo v hlavě Pavla Tůmy, manažera projektu. Předávkovaný mladík ve filmu byl jeho kamarád. „Naším cílem není šokovat. Chceme tím otevřít dětem oči a je jen na nich, jak se k tomu postaví,“ řekl Právu Pavel Tůma.

Několik let proto vlak brázdí nejen Českou republiku, ale také sousední Německo, Slovensko a Rakousko. V těchto dnech je v Kolíně, pak míří ještě do Kutné Hory, Hradce Králové, Mladé Boleslavi nebo do Ústí nad Labem.

Jezdí se na jaře a na podzim

„Jezdíme na jaře a na podzim, vždy do konce listopadu. „Ve stanici je vlak vždycky od rána do večera od 8 do 18 hodin a za celý den přijde několik stovek dětí,“ uvedl Tyl. Za celou dobu prošlo vlakem okolo 260 tisíc dětí. Na prohlídku vlaku jsou i navazující programy. Do škol mohou na debaty se žáky přijít odborníci zabývající se léčbou závislých nebo policisté.

Pro příští rok se počítá i s aktualizací programu. „Je potřeba reagovat na trh, na novou nabídku, objevuje se kratom, nikotinové sáčky a další věci je potřeba do programu zabudovat,“ potvrdil Pavel Tůma, podle něhož se také chystá v Praze vybudování sportovního hřiště pro volnočasové aktivity, které by mělo pomoci odhalit talenty, ale má také pomoci diagnostikovat vady.