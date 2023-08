Investice do modernizace armády rozdělují veřejnost

Investice do zdravotnictví podporuje 96 procent veřejnosti. Do vzdělávání by investovalo 93 procent lidí do dopravní infrastruktury 80 procent dotázaných. Vysokou podporu mají v očích veřejnosti i potenciální investice do bydlení, životního prostředí, vědy i energetiky, neboť jde o oblasti, kde se investice takříkajíc vrátí.