Hrabalovu chatu otevřou. Čeká se nával

„Ukážeme také tři modely ze tří různých období, a to z roku 1940, kdy byla chata postavena, potom z doby, kdy tady Hrabal působil, a třetí model ze současné doby, a bude tu i ukázka, do jaké podoby bychom chtěli objekt dostat. Představíme podobu plánované expozice, kterou navrhly studentky Fakulty architektury ČVUT,“ uvedl Vinduška. „Chata by se měla vrátit do podoby z přelomu 80. a 90. let,“ dodal ředitel.