Hrabalova chata se příští jaro otevře pro předem objednané

Chata Bohumila Hrabala v Kersku, kterou Středočeský kraj koupil před necelými dvěma lety, by se po úpravách mohla veřejnosti otevřít 28. března 2024. Tehdy uplyne 110 let od spisovatelova narození. Nepůjde o klasickou muzejní expozici, nové uspořádání uvnitř by mělo navodit dojem, že Hrabal ještě před pár minutami seděl u stolu. Přibližně hodinový zážitek umocní výklad průvodce.

Foto: Vizualizace ČVUT Takto by měla vypadat Hrabalova chata po rekonstrukci.