Hospic, který vrátil nadaci Agrofert dar, už dostal od lidí mnohonásobně víc

Měly to být peníze, které by sdružení Girasole z Hustopečí na Břeclavsku pomohly přečkat začátek roku. Nezisková charitativní organizace ale dar nadace Agrofert vrátila poté, co nadační dary použil Andrej Babiš jako argument ve volební kampani. Lidé již sdružení poslali přes dva miliony korun.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky Ilustrační snímek

Článek V prosinci dostalo Girasole na financování domácího hospice od Nadace Agrofert dar tři sta tisíc korun. „My jsme se už při přijetí daru bavili, co uděláme, když se nadace objeví ve volební kampani. Rozhodli jsme se, že v tom případě peníze vrátíme. Nadace se v kampani opravdu objevila, navíc ve spojení s urážkami protikandidáta. Bylo to těžké, ale rozhodli jsme se dostát původnímu názoru,“ řekl ředitel Girasole Miroslav Prchal. Nebylo to pro něj jednoduché, začátek roku je pro neziskové organizace složitý. První dotace přichází až v březnu a tak i v Girasole obracejí každou korunu. „Přijali jsme dar v dobré víře a s vděčností jako všechny dary donátorů. Slouží tam, kde je to nejvíc potřeba – u starých, nemohoucích či nevyléčitelně nemocných lidí,“ řekl Prchal. Jenže pak přišla debata prezidentských kandidátů. „Víte, já mám nadaci, která rozdala lidem už 800 milionů,“ zaznělo v televizi od Andreje Babiše bez ohledu na fakt, že Agrofert je momentálně ve svěřenských fondech. V pondělí z účtu Girasole odešel dar zpět. Zbyly peníze na měsíc provozu a vedení sdružení hrozilo, že chod bude muset v krajním případě zajistit několik týdnů ze svého či z revolvingového úvěru. Domov pro seniory vrátil Agrofertu dar. Nechce být součástí Babišovy kampaně Domácí Nejsme součástí kampaně „My jsme nadaci Agrofert vděční, její program je šitý na míru hospicům a jejich pomoc jsme v minulosti dvakrát využili. Třetí dar jsme vrátili, protože činnost nadace byla přímo spojena s kampaní. Je zřejmé, že asi do budoucna nemůžeme s jejich pomocí počítat, ale nechceme být součástí kampaně,“ zdůraznil Prchal. Řekl, že od zveřejnění rozhodnutí zaznamenal kladné reakce, ale i nespočet hejtů – odsuzujících komentářů na sociální síti. „Telefon mi vyzvání každou chvíli, někteří mi nadávají, jestli nepotřebujeme peníze, že to nebyly prostředky pro nás. Byli jsme rozhodnuti to zvládnout i za cenu vrácení daru,“ řekl ředitel. Téměř vzápětí poté, co rozhodnutí zveřejnili na sociální síti, začaly se dít věci. V informaci na Facebooku neuvedli číslo účtu, brali zprávu jen jako vyjádření názoru. Lidé se ale začali domáhat, že chtějí pomoci a sami diskutující vložili odkaz, kam je možné poslat peníze na podporu hospice. Přišel o ruku, teď pomáhá druhým Domácí V úterý v devět ráno bylo na účtu na podporu hospice 357 313 od 417 dárců a Girasole vlastně mělo vrácený dar zpět. Ale to byl teprve začátek. O šest hodin později, ve tři odpoledne, hlásil stav účtu 2 081 330 korun od 2727 dárců. „Už v pondělí večer se něco dělo, co se rozjelo ráno, to nestačím zírat. Jsem velmi vděčný všem za pomoc,“ řekl v úterý ředitel. Příliv peněz neustává a ve středu ve třináct hodin už byly na kontě přes tři miliony korun. Zástupci Girasole teď budou řešit, jak nejlépe využít nečekané peníze. Umožní jim zase něco navíc. „Jeden nápad už mám. Přijali jsme do paliativní péče jednu mladou ženu. Postaráme se o ni v posledních dnech. Dosud ale nebyl způsob, jak pomoci rodině po jejím odchodu. Má děti, rodina se bude muset vypořádat se ztrátou jednoho příjmu. Mám návrh na další aktivitu, jak jim pomoci překonat toto období. Budeme to s vedením neziskovky intenzivně řešit,“ řekl Prchal. Nadaci to mrzí „Rozhodnutí Girasole respektujeme, i když nás velmi mrzí, neboť peněžní dar byl určen na potřebnou paliativní péči pro klienty jejich hospicu. Organizace si v létě 2022 podala žádost do otevřeného grantového řízení na Podporu domácí hospicové péče pro děti a dospělé, proto nerozumíme tomu, proč ho nyní vrací,“ uvedla ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis.