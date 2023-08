Fremr uznal chybu, kandidatury na ústavního soudce se vzdát nehodlá

Prezident Petr Pavel se nechystá stáhnout nominaci Roberta Fremra na ústavního soudce, pokud se vůči Fremrovi neobjeví nějaká nová skutečnost. Novinářům to v úterý po schůzce na Hradě řekl sám Fremr, který se kvůli medializované soudní kauze tzv. Olšanských hřbitovů z roku 1988 rovněž nechystá vzdát kandidatury. Míní, že pokud by to udělal, potvrdil by, že vědomě spolupracoval s komunistickou StB, což kategoricky odmítá. Senátorům, kteří mají ve středu rozhodovat o jeho nominaci, zaslal otevřený dopis, v němž jim předložil svůj pohled na věc.

Foto: Václav Šálek, ČTK Robert Fremr