Fotka z klidové zóny na Šumavě může vyjít až na sto tisíc

Facebook nebo Instagram jsou podnětem pro strážce parku už posledních několik let. Mluvčí správy parku Jan Dvořák Novinkám řekl, že tyto případy jsou obzvláště závažné, protože neukáznění turisté takto lákají další, aby se také vydali na zakázaná místa. „Je to vlastně pozvánka pro ostatní. Lidé na sociálních sítích to dále sdílejí, chtějí se tam podívat,“ podotkl Dvořák.

K přestupkům se správci parku dostávají různě. „Buď na takové snímky přijdou přímo kolegové ze státní správy, kteří vedou řízení, nebo i já, když sociální sítě sleduji. Nezbývá nám pak než konat, protože vidíme, kde jsou fotky pořízené,“ vysvětlil mluvčí.

Správa parku rozdala už i několik vyšších pokut. „Máme tady dokonce recidivistu, který sdílel už před dvěma roky celou řadu snímků z klidových území. Byl dokonce vyhozený z několika facebookových skupin. Dohledali jsme jej s pomocí Policie ČR a dostal pokutu v řádech několika desítek tisíc korun,“ zmínil případ Dvořák.

Desítky turistů porušují na Šumavě zákaz vstupu, který chrání tetřeva hlušce

Zdůraznil, že klidová území se zákazem vstupu vytváří v podstatě sama příroda. „Rozhodně se nejedná o náhodně vybraná území. Jedná se například o ochranu ohrožených zvířat, ale také ohrožení biotopu, jakým jsou třeba rašeliniště,“ konstatoval Dvořák.

Podle něho se díky klidovým územím na Šumavě v posledních letech daří například tetřevu hlušci. „Jsme opravdu přesvědčeni, že kdybychom povolili vstup do některých klidových zón, neměli bychom tady nyní tak bohatou populaci tetřevů, kterých už je přes pět set,“ poznamenal Dvořák. Dodal, že klidových území nebo území s omezeným vstupem je nyní na Šumavě méně než bylo do roku 2009. „Apelujeme na turisty, aby tato území respektovali. A to nikoliv kvůli nám, ale především kvůli přírodě, o které mnozí prohlašují, že jsou jejími milovníky,“ dodal Dvořák.

Proti pokutě od Správy národního parku podal odpor Lukáš Černý, který zveřejnil v říjnu fotku poblíž Roklanské chaty. „Nejsem přitom ani autorem fotografie. Pouze jsem ji se souhlasem autora prezentoval,“ uvedl Černý.

Konstatoval, že on osobně by v životě neuveřejňoval fotku z míst, o kterých by věděl, že jsou v klidovém území. „Pokuta mě opravdu překvapila. Jsem přesvědčený, že patřím mezi lidi, kteří se chovají k přírodě ohleduplně, a snažím se pravidla dodržovat. To je také hlavní důvod, proč jsem podal proti pokutě odpor, a nyní čekám, jak správní řízení dopadne,“ vysvětlil Černý. Mluvčí správy parku Dvořák reagoval, že se nemůže jakkoliv vyjadřovat k probíhajícím řízením.