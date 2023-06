Fiala: Bez zahraničních pracovníků a investic Česko neporoste

Fiala připomněl, že vláda kvůli tomu chystá například změny podmínek pro investiční pobídky, které by měly více motivovat zahraniční investory. Vláda chce podle Fialy změnit i plánování strategických investic. Připomněl připravované ustavení Vládního výboru pro strategické investice, který by měl sjednotit a koordinovat plány jednotlivých resortů. Zasedat by v něm měli i zástupci firem a zaměstnavatelů.