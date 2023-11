Europoslanci schválili úpravy Eura 7

„Považuji to za velký úspěch, protože v zelené agendě se nám tu za čtyři a půl roku vůbec poprvé podařilo udělat racionální řešení bez zelených a bez socialistů, prostě proti nim. Myslím, že je tu příslib do budoucna v novém Evropském parlamentu, kde věřím, že pravice bude posílenější a už to nebude tak ideologizované,“ řekl Novinkám po schválení europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který byl zpravodajem tisku.