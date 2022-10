Ekologičtí aktivisté pronikli do areálu koksovny Svoboda v Ostravě

Desítky účastníků klimakempu hnutí „Limity jsme my“ pronikly v sobotu ráno do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje.

Ekologičtí aktivisté pronikli do areálu koksovny Svoboda v Ostravě.Video: Denisa Doležalová, Právo

Článek Za branou koksovny jsou desítky ekologických aktivistů. Mají na sobě bílé kombinézy, bubnovali a drželi transparenty s nápisy například „Za budoucnost bez uhlí“ či „Zdanit bohaté“. KDE STÁT SELHÁVÁ, MY BLOKUJEME! ❗️❗️❗️ Skupina aktivistů a aktivistek zdolala nakladiště koksu do vlakové přepravy v... Posted by Limity jsme my on Saturday, October 8, 2022 V tiskové zprávě hnutí „Limity jsme my“ uvedlo, že kromě vchodu do areálu chtějí zablokovat nákladiště, odkud se koks odváží po železnici. Podle informací Práva se jedné skupině aktivistů vývoz koksu skutečně podařilo zablokovat. Aktivisté vypouštějí pneumatiky aut už i v Česku AutoMoto „Jsme tady, protože koksovnu považujeme za jeden z hlavních důvodů, proč se například lidé stěhují z kraje. Považujeme ji za přispěvatele ke klimatické krizi a zároveň je dokázáno, že ničí zdraví místních lidí emisemi benzo(a)pyrenu, který je karcinogenní. Je to vlastně objekt fosilní infrastruktury, vůči které se velmi ostře vymezujeme, a nechceme, aby tady byla. Chceme koksovnu zavřít a chceme, aby pracovní místa v koksovně byla nahrazena zelenými pracovními místy v nějaké ekologičtější, udržitelnější infrastruktuře,“ řekla novinářům mluvčí protestu Hedvika Stachovcová. OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy. Firma vyrábí koks v koksovně Svoboda, v jejíchž čtyřech bateriích ho loni vyprodukovala 717,8 kilotuny.