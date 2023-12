Dva měsíce na výběrové řízení stačí, upozorňuje vnitro. Černochová ho nestihla

„Nicméně mimořádná ekonomická a personální situace v příspěvkové organizaci si vyžádala akutní řešení a bylo nutné její chod stabilizovat co nejdříve. Proto byl vybrán kandidát, který má zkušenosti jak z oblasti činnosti VLRZ, tak i z resortu obrany,“ dodala.

Proč nebylo za celé dva měsíce výběrové řízení na nového ředitele zahájeno, nebo co konkrétně bylo těmi náhlými problémy ve VOLAREZE, už obrana nevysvětlila.

Ministerstvo vnitra přitom upozorňuje, že výběrové řízení obvykle trvá do dvou měsíců. Pokud by ho tedy ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vyhlásila na konci září, když odvolala Laubera, neboť „nedodržoval vnitřní předpisy“, mohla jej do prosince stihnout.