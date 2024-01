Důraz na euro politology v Pavlově projevu překvapil, oceňují jeho dynamiku

Stanislav Balík poznamenal, že asi nelze najít dvě odlišnější polohy novoročních či vánočních projevů než při srovnání Pavlova dnešního proslovu a poselství jeho předchůdce Miloše Zemana v prosinci 2022. „Dynamikou, obsahem, tématy, která zmiňoval, tím, že nebyl zahleděn do sebe a do nějakých svých bojů a bolestí, ale mířil jinam,“ řekl. V projevu podle Balíka nebylo nic vyloženě nečekaného, překvapila jej ale dynamika a energie, s níž jej pronášel.

Uvedl, že Pavel je asi jediný politik, který nyní není závislý na žádných volbách. I proto jej překvapilo, že jako osobní téma pojal euro, ale nezmínil konkrétní úkoly pro vládu v boji s inflací či v nastartování ekonomického růstu. Kubáček ocenil, že se Pavel věnoval tragické prosincové události na FF UK i snahu o kultivaci politické diskuse. Očekával ale více „peněženkových témat“, protože životní náklady občanů jsou velmi vysoké, což nepomáhá stabilitě, společnost to štěpí a propisuje se to do ekonomiky i politiky.