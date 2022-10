Dráhy ruší kvůli zablokovanému koridoru desítky vlaků

Rychlíky z koridoru na východ jsou přesměrovány na trať přes Nymburk. Ta však již několik let prochází modernizací a na části úseku u Prahy je možná jízda pouze omezenou rychlostí po jedné traťové koleji, což s sebou i za běžného provozu přináší každodenní zpoždění.

Vlaky už na výjezdu z hlavního města mají zpoždění až hodinu. Ty, co do metropole míří, ještě více.

Regionální spoje, na nichž jsou závislé tisíce lidí dojíždějící do hlavního města do práce a do škol, byly upozaděny, případně bez náhrady zrušeny. Vlaky, jež se na trať vydaly, nabírají zpoždění.