Dovoz plynu z Ruska do Česka klesl na nulu

Od ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream k nám může plyn z Ruska proudit jen přes Slovensko. A odtud do 🇨🇿 od loňského září do konce ledna přitekla jen 2,2 procenta celkového dovozu. V lednu to dokonce nebyl ani kubík. Vystačíme si totiž s dodávkami plynu přes Německo. pic.twitter.com/AKF3ywVGSv