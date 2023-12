Nesystémové řešení? Vláda přesto platy ve zdravotnictví zvedne

Prolomila to až schůzka s premiérem Petrem Fialou, který nabídl lékařům více peněz. Poté ministr oznámil, že se platy lékařů zvýší o pět až 15 tisíc korun v základu a ostatním pracovníkům o pět procent. Dotknout se to má 160 tisíc zaměstnanců, z toho 22 tisíc lékařů v 316 nemocnicích akutní i následné péče.

Lékaři mu ale nevěří, totéž v memorandu slíbil Heger. Do dvou let měli mít lékaři požadovaný 1,5 až 3násobek průměrného platu v zemi. K tomu nedošlo. Válek to chce dodatečně naplnit, a to k roku 2025, který je volebním.