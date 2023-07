Dodavatel letenek státu jde pod cenu, konkurentům se to nelíbí

Například resort školství u ní plánuje od roku 2022 do roku 2026 utratit až 38 milionů korun, obrana za tři roky dokonce 90 milionů, s miliony či jejich desítkami počítají i další. Asiana zakázky dostala díky vítězství ve výběrových řízeních. Nabídla nejnižší poplatek za vystavení letenek, v roce 2019 dokonce vyhrála tendr ministerstva financí s nabídkou ve výši minus dvě koruny.

Jenže právě to se nelíbí konkurenci. Po vydání článku Úředníci létají jako diví, někdy dráž než prezident Právo kontaktovali Jančura i Štilec, aby k věci připojili svůj pohled. Cestovky podle nich nakupují letenky za stejné ceny, soutěží však mezi sebou ve výši poplatků za vystavení letenky, přičemž poplatek se podle Jančury standardně pohybuje okolo 200 korun.

„Když se dělala ta výběrová řízení, tak se toho účastnilo několik desítek prodejců letenek. Všichni dali nějakou cenu, která odpovídala nákladům, to je řádově 200 korun za vystavení jedné letenky. Ale Asiana dala marži i zápornou, minus dvě koruny,“ řekl Právu Jančura.

Nutno dodat, že s Litvinem ho pojí letitá nevraživost, a to od doby, kdy se přeli o autobusovou dopravu na Karlovarsku.

Zmíněné výběrové řízení pro ministerstvo financí Štilec napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2019, ale neúspěšně. Jeho cestovka Fly United tehdy šla do výběrového řízení s nabídkou 0 Kč za vystavení letenky.

„Úřad nedospěl k závěru, že by zadávací podmínky byly stanoveny v rozporu se zákonem, a rozhodl, že zadavatel správně vyhodnotil podané nabídky, zejména tedy nabídku vybraného dodavatele i nabídku navrhovatele,“ stojí v rozhodnutí.

To tvrdí i Asiana. „Společnost Asiana patří k největším dodavatelům letenek a cestovních služeb pro koncové i korporátní klienty v České republice. Letecké společnosti, globální distribuční systémy a hotely na základě dlouhodobých smluvních vztahů garantují společnosti Asiana nadlimitní bonusy. Tyto příjmy se promítají do kalkulací a nabídek pro korporátní sektor,“ napsal Právu obchodní ředitel Asiany Josef Trejbal.

Podle Jančury i Štilce by si však měl stát a úředníci ověřit, zda skutečně nakupují letenky za nejvýhodnější ceny, jak ukládají uzavřené smlouvy. Příklady nakoupených letenek Právo uvedlo ve svém úterním článku, například jedna zpáteční letenka do Thajska vyšla na 74 tisíc korun, do Denveru na 86 tisíc korun.