Dočasnou ochranu získalo v Česku 472 tisíc Ukrajinců

Úřady tradičně nejvíce víz udělují v pondělí, kdy se po víkendu otevře registrace. Stejné to bylo i v tomto týdnu, v pondělí 19. prosince získalo dočasnou ochranu v Česku 812 žadatelů. Nejmenší zájem byl ve čtvrtek, kdy bylo vydáno 121 víz. Česko přiznává uprchlíkům dočasnou ochranu zatím do konce března. Sněmovna nedávno schválila návrh, který ji podle dohody EU prodlužuje o rok. Úřadům prodloužení ochrany umožní zjistit přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků se v Česku skutečně nachází.

Pokud si Ukrajinci budou chtít dočasnou ochranu prodloužit, podle novely se budou muset do konce března elektronicky zaregistrovat. Cizinecké policii se od začátku bojů přihlásilo více než 645 tisíc běženců. Uprchlíci se musejí nahlásit do tří dnů od příjezdu do České republiky. Tuto povinnost nemají děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.