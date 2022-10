Do převaděčského byznysu se zapojují také Češi

„Dnes jednoznačně víme, že jsou to sítě, ve kterých figurují lidé z celé řady zemí. Jsou to jak lidé z těchto komunit – např. Iráčané –, tak ti, kteří mají výhodu občanství více zemí, takže mohou bez problémů cestovat schengenským prostorem,“ řekl Právu analytik Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity.

„Mezi převaděči jsou bezpochyby i čeští taxikáři. Nabírají migranty v Praze na hlavním nádraží a odvážejí je, když ne přímo do Německa, tak alespoň na německou hranici,“ dodal.

V přepočtu za stovky tisíc korun mají od převaděčů migranti dostat nejen samotné zprostředkování převozu do Německa, které je obvykle jejich cílem, ale také návod, jak přesně postupovat, pokud je během cesty chytí policie.

Realita je však jiná. Do dodávek převaděči vměstnají i několik desítek běženců. Některé východní organizované skupiny je pak vysazují na Slovensku. Hranici běženci překonají pěšky nebo vlakem.

„Převaděčská síť se snaží mít tyto lidi pod kontrolou, posílat je do svých hotelů, které už jsou na ně navázané, předávat je svým řidičům, kteří jsou na to navázáni, a tak dále. Částka vypadá vysoká, ale obvykle, kdo do tohoto investuje, tak stěhuje celou svoji existenci. Rozprodají doma všechno a předpokládají, že je bude následovat i jejich rodina,“ uvedl Tureček.