V babyboxu v Teplicích našli novorozenou holčičku

Do babyboxu v nemocnici v Teplicích v pondělí někdo odložil novorozenou holčičku. V tiskové zprávě to v úterý uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess, který dívku pojmenoval Bohumíra po matce výrobce babyboxů Zdeňka Juřici. Je letošním devátým a celkově 255. dítětem umístěným v Česku do těchto speciálních schránek pro nechtěné děti.

Foto: Lukáš Silný, Novinky Babybox. Ilustrační foto

Článek Ve stejný den našli zdravotníci v Blansku na jihu Moravy v babyboxu chlapce, který dostal jméno David. „Malá Bohumíra je zdravá, pečlivě vykoupaná a oblečená, ale bez ošetřeného pupečníku. Váží 2750 gramů. Je oblečená celá do růžova, na hlavičce růžovou čepičku," poznamenal Hess. Teplický babybox funguje od května 2009, zatím v něm skončily čtyři odložené děti. Začátkem prosince se v nemocnici Kyjov na Hodonínsku otevře v pořadí 87. babybox v Česku. První schránka v zemi byla zprovozněna v roce 2005. Dosud do nich lidé odložili 140 dívek a 115 chlapců. Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou také alarm, který upozorní zdravotnický personál.