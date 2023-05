Devatenáct let v EU: Polovina Čechů nelituje, třetina by však nejraději odešla

U příležitosti výročí 19 let od vstupu České republiky do Evropské unie výzkumníci agentury NMS Market Research zjišťovali, jak lidé v Česku tento akt zpětně hodnotí, jaký má vliv EU na různé oblasti jejich života, ale i kolik by jich raději z unie odešlo.

„Nejvíce pozitivně hodnotí zpětně vstup do EU nejmladší sledovaná věková skupina mezi 18 až 24 lety. 77 procent z nich hodnotí vstup do EU pozitivně,“ uvedl spoluautor výzkumu Michael Bouška. „Naopak nejvíce negativně hodnotí vstup do EU lidé nad 65 let. Devětapadesát procent z nich vstup do unie hodnotí negativně, pozitivně pak 34 procent,“ dodává. Lépe také vnímají zpětně vstup do unie lidé ve městech nad 100 tisíc obyvatel.

Celkově tak velmi pozitivně hodnotí vstup ČR do EU 16 procent lidí, dalších 33 procent pak spíše pozitivně.

Možnost cestovat se hodí

Výzkumníci se lidí ptali i na to, jak hodnotí vliv EU na různé oblasti jejich života. Nejvíce pozitivně hodnotí lidé možnost cestovat do zahraničí. Tu si pochvaluje 69 procent dotázaných. Obdobné množství lidí, 64 procent, s potěšením vítá možnost studovat a pracovat v cizině. Dále Češi vnímají pozitivní vliv u realizace velkých investičních projektů, bezpečnosti a ochranu vůči ostatním zemím a také v rozvoji regionů.

Naopak nejčastěji zmiňovaný negativní vliv je u rozpočtové odpovědnosti vlády (45 procent), sociální situace v ČR (41 procent), finanční stabilitě (39 procent) a také v úrovni přijímaných zákonů (38 procent).

Pro Czexit by byla třetina

Mírně nadpoloviční většina Čechů (52 procent) netouží po tom, aby Česko vystoupilo z Evropské unie. Třetina obyvatel (32 procent) by ale pro tzv. Czexit, tedy odchod České republiky z Evropské unie, byla. S rozhodnutím zda by byli pro odchod, nebo ne, pak váhá 15 procent. Častěji jsou podporovateli myšlenky odchodu z EU lidé nad 65 let a také lidé se základním vzděláním. Naopak mladí ve věku 18 až 24 jsou nejčastěji proti případnému odchodu Česka z EU.

Vůle je obrovská. Jednat o vstupu Ukrajiny do EU by se mohlo začít ještě letos, míní Pekarová Domácí