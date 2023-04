Vůle je obrovská. Jednat o vstupu Ukrajiny do EU by se mohlo začít ještě letos, míní Pekarová

„Jsem v tom velmi optimistická a myslím, že i dnešní jednotlivé příspěvky spíše svědčí o tom, že by to realistické mělo v tomto roce být,“ odpověděla Pekarová Adamová na dotaz, zda je po dvoudenní konferenci realističtější cíl, aby Ukrajina začala přístupové rozhovory ještě letos.

Zároveň upozornila, že to ze závěrů ale nemůže říct s úplnou jednoznačností. Evropská unie i Ukrajina jsou podle ní však připravené. „Vůle je obrovská. Protože si všichni uvědomujeme, že to je ve společném zájmu, nejen v zájmu jedné nebo druhé strany,“ upozornila.

Zástupci ukrajinského parlamentu podle šéfky české Sněmovny na konferenci připravili písemný přehled toho, co udělali pro to, aby splnili požadavky. „Ten přehled dali v brožuře všem z nás. To je střípek do mozaiky, který poukazuje na to, jak významně situaci berou,“ zdůraznila.