Dětí v péči státu výrazně přibylo. Zejména kvůli bytové nouzi

„Často je bytová nouze první, co se rodině stane. To pak s sebou přináší eskalaci problémů, které se nedaří řešit. Bez vhodného bydlení bývá pro ty lidi problém zajistit dostatečnou hygienu nebo přípravu do školy,“ poukázala manažerka iniciativy Barbora Křižanová. „Pro rodiny v exekucích a bytové nouzi je těžké naplňovat potřeby dětí, byť v jiné si­tuaci by toho v mnoha případech byly schopny,“ dodal analytik ministerstva Jan Klusáček.