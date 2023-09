Děti by u soudů měli zastupovat advokáti

Česko tak plánuje zareagovat na výtku výboru OSN pro práva dítěte z června letošního roku. Výbor se vyjádřil v případu dvou z rodiny odebraných sourozenců, podle něj byla porušena jejich práva. Mimo jiné na odpovídající právní zastoupení.

To, že by takový institut skutečně mohl vzniknout, ale je teprve v plenkách, Právu potvrdila poslankyně za ODS a advokátka Eva Decroix. „U těchto sporů děti většinou zastupuje kolizní opatrovník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jsou ale situace, kdy je nezvládá řádně zastupovat,“ řekla Právu.

Kvůli střetu zájmů

Poukázala na zmíněný případ sourozenců, kdy sám úředník OSPOD, který měl děti ve sporu zastupovat, podal návrh na jejich odebrání z rodiny a umístění v ústavu. „To není nestranné zastupování, je to střet zájmů,“ řekla poslankyně.

Soud odebral matce z Karvinska na dva měsíce dvě malé děti. Bez odůvodnění

Téhož názoru byl i výbor OSN, který konstatoval, že soud porušil práva dítěte. Česká republika podle něj měla zajistit, aby dítě mělo v průběhu řízení vždy odpovídající právní zastoupení. „Dítěti by měl být kromě opatrovníka nebo zástupce jeho názorů poskytnut právní zástupce, pokud existuje potenciální konflikt mezi účastníky rozhodování,“ píše se ve výtce, kterou výbor zveřejnil na svých stránkách.

Politici a advokáti by nyní měli tento stav napravit. „Na podzim se chystá konference s účastí ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory na toto téma,“ uvedla Decroix, podle níž může vyvstat pár zádrhelů, které je třeba vyřešit.

„Děti by měly určitě mít právo na bezplatného advokáta, to znamená, že částky, které by případní právní zástupci dostávali od státu, by byly velmi nízké. To znamená, že by to nikdo nechtěl dělat,“ obává se poslankyně.

„Navíc by u takové profese logicky nestačilo jen právní vzdělání. Dítě si jen tak nemůžete pozvat do kanceláře na výslech, advokát by musel mít znalosti například vývojové psychologie,“ řekla.

Každé dítě je třeba vyslechnout s přihlédnutím k jeho věku a vyspělosti Klára Laurenčíková, vládní zmocněnkyně

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková Právu řekla, že na ministerstvu spravedlnosti by měla vzniknout pracovní skupina, která by se tímto tématem měla zabývat. „Měla by navrhnout řešení, aby v takových případech měly děti odpovídající právní zastoupení a nedocházelo ke střetu zájmů,“ uvedla Laurenčíková.

Komplexní řešení

„Každé dítě je třeba vyslechnout s přihlédnutím k jeho věku a vyspělosti. Soud by měl nejpozději od dvanácti let naprosto vždy respektovat právo dítěte, což se ne vždy děje,“ dodala vládní zmocněnkyně.

Její záměr potvrdil náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS). „Bude zřízena větší pracovní skupina, která bude řešit problematiku dětí komplexně. Tam bude spadat například i registr sexuálních delikventů, výživné, ale můžeme otevřít i toto téma,“ řekl Právu Stanislav.

Současně je v meziresortním řízení novela, která by zaručovala mladistvým přidělení obhájce ex offo v trestním řízení. I to český právní řád postrádá, což také neušlo pozornosti mezinárodních orgánů. Evropský výbor pro sociální práva ČR vytkl letos v březnu, že v ČR mají mladí lidé do patnácti let u trestního soudu sice právo na advokáta, ale neexistuje žádná povinnost státu jim ho poskytnout.

Státní pokladnu tato změna vyjde ročně zhruba na 25 milionů navíc. Vláda bude také na podzim schvalovat novelu, která zřizuje úřad dětského ombudsmana. I jeho úřad by mohl v některých případech děti zastupovat u soudů.