Dárek pro Putina: Vybírají se peníze na raketomet

Pro nás je to o to větší překvapení, protože jsme se stali nadačním fondem. Domluvili jsme se s ukrajinskou ambasádou, že budeme shromažďovat peníze na našem účtu a sto procent toho budeme posílat ukrajinské ambasádě. V podstatě jsme lidem řekli, posílejte peníze na jiný účet, než na jaký jste zvyklí, a o to je větším překvapením, že to takto funguje. Pro mě je to skvělá zpráva – lidé si uvědomují, že to zdaleka není u konce a že Ukrajina musí vyhrát, protože je to jediné řešení.