Co trápí ukrajinské uprchlíky? Zlobivé děti

Mikriukov v tuzemsku žije už jedenáct let a vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově. Od začátku války má za sebou hrubým odhadem tisíc hodin psychologických konzultací s uprchlíky, v drtivé většině se jednalo o ženy, které do Česka utekly se svými dětmi. Pomocnou ruku nabídl jen pár dnů po začátku invaze.

„Matky hodně řešily, že děti najednou neposlouchají, nerespektují hranice a mantinely. Je možné, že to bylo částečně způsobeno absencí otců, ale také tím, že matky jsou a byly velice přetížené. Musí zastávat obě rodičovské role, do toho pracovat, řešit školy. Děti tak zůstaly bez dostatečné pozornosti, z čehož plynulo to zlobení. Řekněme si ale, že i pro děti to byla obrovská zátěž, často chodily do dvou škol, do té české přímo a ukrajinskou školu měly online,“ vysvětlil.