Chystaný smíchovský terminál podražil o šest miliard

Město plánuje propojit různé druhy dopravy pod jednou střechou. Tedy železnici se všemi linkami autobusů, trolejbusů, s tramvajemi, metrem a velkokapacitním parkovištěm P+R pro až 950 vozů, a to jižně od současného nádraží.

Projekt se podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) změnil. Finální cena však má vyplynout z veřejné soutěže. Velký terminál autobusů by měl být umístěn na střechu novostavby nad železničním kolejištěm.

Střecha by také měla nést solární elektrárnu. „Terminál se po hlavním nádraží stane druhou zastřešenou pražskou železniční stanicí,“ řekl Hřib. Předpokládá, že stavba začne v příštím roce a že může trvat pět až sedm let. „Potřebujeme moderní dopravní terminály, abychom se v Praze neudusili auty,“ poznamenal náměstek.

Stavbu by financovat nemusela jen Praha, Hřib chce oslovit stát, protože podle něj půjde o stavbu nadregionálního významu, stejně jako plánovaný terminál Dlouhá Míle u ruzyňského letiště. Město podle radního Zdeňka Kováříka (ODS) začalo pracovat na externím financování, dosáhnout by mohlo na evropské zdroje.

Ještě před zahájením budování nového terminálu by měla Správa železnic zahájit rekonstrukci stávající stanice Praha-Smíchov, a to včetně kolejiště a nástupišť. Dodavatele zakázky za asi 5,2 miliardy korun začala hledat už v srpnu. Současnému nádraží dominuje funkcionalistická budova Jana Zázvorky a Žáka z 50. let 20. století. Má být opravena i s unikátní odbavovací halou, za své patrně vezmou některé přístavby.