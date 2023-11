Chlapeček onemocněl akutní leukémií. Léčba potrvá dva roky. Rodině pomůže sbírka

Tou dobou nahmatala synovi na noze malou bulku. „Myslela jsem si, že je to tříselná kýla. Lékařka nás poslala na vyšetření a řekla, že jde o zduřelou uzlinu, která by měla časem zmizet. Jenže se naopak zvětšila a objevily se další boule,“ popsala.

Poté následovala hospitalizace na infekční klinice, chlapeček dostal šestero antibiotik. Jeho zdravotní stav se však zhoršoval. Prospal i čtrnáct hodin denně. Byl neustále unavený, hodně se potil. „Nedalo mi to a objednala jsem Filípka na konzultaci k onkologům do Motola. Pak už to šlo rychle. Spadl mu krevní obraz, který byl do té doby dobrý. Odběr kostní dřeně prokázal akutní leukémii,“ líčila.