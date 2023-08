Chcete i příjmení po manželce? Musíte se soudit

Pokud by se například smyšlený Jan Truhlář oženil s Petrou Peckovou, může jeho žena nést příjmení Truhlář Pecková nebo Truhlářová Pecková. Avšak jméno Jan Truhlář Pecka by standardní cestou neprošlo. Pár by tak musel žádat o změnu příjmení na matrice a zdůvodnit to, nebo se v případě zamítnutí žádosti dokonce soudit.