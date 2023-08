České Švýcarsko se znovu zelená

„Příroda je na podobné události velmi dobře připravena, má s ohněm tisícileté zkušenosti,“ řekl Právu mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Vývoj ho nepřekvapil, protože ho zná z jiných míst v parku, kde v minulosti hořelo. „Je to ale udivující,“ připustil.

Zelenající se plochy udivují návštěvníky parku. „Při pohledu na popadané ohořelé stromy a pařezy je mi smutno, na druhý pohled jsem ale potěšený, jak se příroda s následky požáru vypořádala. To je kouzelné,“ neskrýval nadšení šestačtyřicetiletý Lukáš Černý z Prahy, jeden z tisíců turistů, kteří se každý den vydávají na Pravčickou bránu.

„Přijel jsem s rodinou, abychom se podívali, jak to tady rok po požáru vypadá. A nestačíme se divit, v pozitivním smyslu slova,“ vysvětlil s úsměvem. Jen mu prý vadily davy lidí, kteří měli stejný nápad s výstupem na dominantu národního parku. „Je jich na mě až moc,“ připustil.

Na to, aby některý jedinec z masy turistů neměl jalový nápad například v podobě rozdělání ohně v lese, dohlížejí strážci přírody. Snaží se, co to jde, aby se loňský požár neopakoval. Nově jich je osm, od srpna přibyli dva nováčci. Podle Salova je jich ale pořád málo.