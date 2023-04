Černochová představila Pavlovi seznam možné pomoci Ukrajině

„Pomoc, která ještě z naší strany je naplánovaná, tak je v hodnotě 600 až 700 milionů korun,“ řekla po jednání s prezidentem Černochová. A upřesnila: „Není to finanční pomoc, je to vojenský materiál, který je ještě v našich skladech.“

Černochová se s prezidentem sešla poté, co Pavel v uplynulých dnech prohlásil, že Česko pomohlo Ukrajině, jak mohlo, ale mnoho dalších možností však nemá.

Kromě možné pomoci pak Pavla na jednání seznámila i se jmény vojáků, které navrhuje na jmenování do generálské hodnosti. Seznam podle ní čítá do deseti jmen, Pavel s nimi souhlasí. Ministryně příští týden návrh předloží vládě, zveřejní ho po odsouhlasení. Prezident by měl vojáky na návrh vlády povýšit u příležitosti oslav státního svátku 8. května.