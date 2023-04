Vojenští policisté budou na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, schválili poslanci

„Konflikt na Ukrajině je zjevně provázen válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti,“ komentovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Je to velmi prestižní záležitost pro Českou republiku, protože jak víme například z válečných bojů, které probíhaly na území bývalé Jugoslávie, činnost těchto policistů a vojenských složek je důležitá,“ zdůraznila.

Vojenští policisté by měli podporovat vyšetřování zločinů na Ukrajině v týmu Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC). Působit budou zejména na Ukrajině, případně také v Nizozemsku, ale ne nepřetržitě. Nasazení týmu se předpokládá několikrát ročně, pokaždé na čtyři až šest týdnů.

Mise by měla trvat do konce příštího roku. Letošní náklady se odhadují na 12,4 milionu korun, příští rok na 17,2 milionu korun.

ICC hodlá stíhat za válečné zločiny podle dřívějších informací listu The New York Times minimálně ve dvou případech. První se týká obvinění, že Rusko uneslo ukrajinské děti a dospívající a poslalo je do převýchovných táborů na ruském území. Kvůli tomu už ICC vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a na zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Podle Kremlu toto rozhodnutí nemá právní základ a je „nehorázné a nepřijatelné“.