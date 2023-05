Čeká druhé miminko, i když trpí plicní hypertenzí

„Lékaři mi hned nasadili léčbu, prozatím ve formě tablet,“ popisuje mladá žena, která do svých 25 let nepociťovala žádné zvláštní obtíže.

Světový den plicní hypertenze připadá na 5. května. Tradičně ho připomínají modře nasvícené významné budovy v Praze, Brně a Olomouci. Pacientům totiž kvůli nemoci často modrají rty, a to v důsledku nedostatečného okysličení krve.

„Pokud po krátké procházce lapáte po dechu a cítíte bolest na hrudi, nemusí to být pouze důsledek zimní zahálky,“ upozorňují odborníci.

„Tyto příznaky může způsobit plicní hypertenze, tedy zvýšený krevní tlak v plicích. Projevy jsou zaměnitelné s jinými nemocemi, o to důležitější je včasná správná diagnóza, která může zabránit vážným zdravotním následkům, nebo dokonce smrti,“ dodali experti.

To, že je těhotná, zjistila paní Hermína pět měsíců po oznámení diagnózy. „Byl to docela šok, ale s profesorem Pavlem Jansou z Všeobecné fakultní nemocnice, který se o mě staral, jsme se rozhodli, že do toho půjdeme a že v těhotenství chci pokračovat,“ vzpomíná mladá žena, která teď čeká druhé dítě.