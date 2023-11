Pacienty čekají krušné týdny

Dnes budou jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) o odměnách. Prosincový provoz nemocnic už to ale nezvrátí. „Je falešné myslet si, že se Silvestrem se situace vyřeší a od ledna bude vše fungovat jako doposud. To ale není pravda. My potřebujeme, aby se systém změnil,“ řekl viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda.