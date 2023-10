Za ředitele Bulovky se postavili všichni přednostové. Petici pošlou Válkovi

„Považujeme to za jednání z jiného vesmíru. Tímto způsobem se problémy řešit nedají a domníváme se, že pan ředitel udělal hodně vstřícných kroků, které ani dělat nemusel,“ řekl Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky na Bulovce, který je pod peticí podepsán.

„Naprosto výjimečně došlo ke sjednocení celé nemocnice. V danou chvíli je ARO z hlediska společenského hodně osamocené a strašně si přejeme, aby to dobře dopadlo,“ dodal s odkazem na petici.

V podobném duchu se vyjádřil přednosta pneumologické kliniky Norbert Pauk, který Kvačkovi vyjádřil dlouhodobou podporu. I on svůj podpis přidal, podobně jako třeba primářka infekční kliniky Hana Roháčová nebo emeritní přednosta ortopedické kliniky Pavel Dungl.

Kritičtí jsou k tomu, že někteří anesteziologové údajně minulý týden pár hodin před nástupem na odpolední službu řekli, že ji nenastoupí, protože mají přesčasové hodiny vyčerpány. Podle Kvačka k tomu došlo několikrát a bylo nutné to urychleně řešit.

„Kdo vám přijde do služby, když mu zavoláte ve dvě hodiny odpoledne, aby přišel na čtvrtou do služby? To je věc organizační a profesní,“ pokračoval přednosta Zikán.