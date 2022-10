Část poslanců chce ubrat prominentům bývalého režimu

Podle Jurečky by se to týkalo asi 3000 lidí. Pozměňovací návrh k důchodové novele, která upravuje možnost dřívějších penzí pro záchranáře, předložil ve středu při druhém čtení ve Sněmovně.

Podle šéfa bezpečnostního výboru Pavla Žáčka (ODS) by seznam bývalých vedoucích funkcionářů sestavil Ústav pro studium totalitních režimů. Žáček dodal, že by jim po snížení penze neměla klesnout pod nynější průměrný důchod. Sociální správa v červnu seniorům a seniorkám vyplácela v průměru 17 299 korun.

„Mohlo to přijít dřív, ale lepší pozdě než vůbec. Je to krok, který je morální i symbolický,“ řekl k návrhu Jurečka.

„Pocházím z rodiny perzekvované komunisty, mým prarodičům sebrali dům. Vyrovnání s minulostí, které jsme prosadili i do koaliční smlouvy, je potřeba i kvůli stále žijícím disidentům, kteří by naopak dostali o něco větší důchody,“ řekl ve středu Právu Michálek.

„Z právnického hlediska je to v pořádku, ale mnohem důležitější je symbolická a etická rovina. Jestli to dělat třicet let poté, z toho jsem trochu rozpačitá, navíc když se to už týká jen velmi úzkého počtu lidí. Ale lépe pozdě než nikdy,“ sdělila jeho stranická kolegyně poslankyně a právnička Eva Decroix.