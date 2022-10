Jurečka: Budoucí vláda bude muset posunout věk odchodu do důchodu

Zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu je podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) do budoucna nevyhnutelné. Současné zastropování v 65 letech, které platí do roku 2024, bude muset některá budoucí vláda posunout. Podle ministra to bude nutné nejpozději kolem roku 2030.

Foto: Foto ČTK – Michal Kamaryt Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka po jednání vlády

Článek Jurečka v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že do konce příštího roku předloží vláda penzijní reformu. O její potřebě se hovoří několik desetiletí, ale doposud se na její podobě politická reprezentace nikdy nedokázala shodnout. Ministr tvrdí, že rozhodnutí o zvýšení věku odchodu do penze nemusí jít na vrub současnému kabinetu, ale dříve či později na něj dojde. „V budoucnu se tomu kroku nevyhneme. Důchodový deficit začne narůstat po roce 2032–2033. Posunutí té hranice tak není v roce 2024 nezbytně nutné. Nezbytně nutné bude kolem roku 2030. Budoucí vláda se tomu nevyhne,“ řekl serveru ministr. Průměrný důchod bude od ledna 19 500 Domácí Kolem roku 2030 začnou do důchodu odcházet silné ročníky. Aby byl důchodový systém ufinancovatelný, musí se jeho parametry změnit, čehož je možné docílit buď razantním snížením penzí, nebo zajištěním nových příjmů. Od ledna příštího roku by se měly důchody zvýšit o 825 korun, přičemž podle odhadů ministerstva bude průměrný samostatně vyplácený důchod v lednu 2023 činit přibližně 19 500 korun. Jurečka spolu se skupinou koaličních poslanců také navrhuje snížení starobních důchodů prominentům bývalého komunistického režimu, upozornila ČTK. Méně peněz by okruh tehdejších funkcionářů vymezený zákonem dostával podle pozměňovacího návrhu k vládní novele o možnosti předčasných penzí bez krácení pro záchranáře od března 2024. Krácení důchodů komunistických exponentů v někdejším Československu by mělo podle předkladatelů „hrát symbolickou roli“, cílem podle nich není znatelný propad jejich životní úrovně.