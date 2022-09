Důchody se od ledna zvýší v průměru o 825 korun

„Vláda dnes rozhodla o další lednové valorizaci, a to v průměru o 825 korun. Všichni ti, kdo pobírají některý z důchodů, jsou velmi zranitelnou skupinou, na kterou v současné době rostoucí ceny citelně dopadají. Valorizace důchodů je základní nástroj pomoci v této době,“ uvedl ministr Jurečka.

Solidární část všech starobních, invalidních a pozůstalostních penzí se zvedne o 140 korun. K tomu o 5,1 procenta vzroste zásluhová procentní výměra důchodu podle odpracovaných let a výdělků.

Nyní činí 3900 korun, od ledna se navýší všem o 140 korun na 4040 korun. Podle podkladů k nařízení by měl příští rok průměrný výdělek dosahovat totiž 40 324 korun.

V zásluhové procentní výměře se odráží počet odpracovaných let a výše odvodů z výdělků. Příjmy se ale započítávají do vypláceného důchodu jen do určité výše. Lidem s vyšší mzdou či platem se tak zohlední jen část odvedené sumy.