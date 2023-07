Boj za kvóty na eurokandidátce narazil u Pirátů na odpor

„Nechat si vnutit pohled, že gender je důležitější než kvality kandidujících, považuju za nerozum,“ dodal. Navrhl vlastní způsob, a sice že by se lídr i čelo kandidátky volili ve dvou kolech. V anketě to podpořilo 45 procent hlasujících.

„Máme-li tvořit politiku s citem pro potřeby našich občanů a občanek, musíme dbát na co možná nejvíce demokratické zastoupení. A to znamená dát šanci i mladým a ženám,“ napsala. Odkázala na studii, podle níž ve Sněmovně a v Senátu převažují starší muži nad mladšími lidmi a ženami (pro vstup do Senátu je horní hranice 40 let).