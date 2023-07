Pirátka Gregorová: Stanjura je problematický ministr, měl by zvážit odchod

Témata dnešního dílu: Měli by Piráti odejít z vlády?

Kteří ministři jsou méně kompetentní?

Vadí jí kroky „komunistky“ Jany Michailidu?

Čeho chtěla docílit usnesením proti ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi?

Kdy bude legislativa Evropské unie k umělé inteligenci? A jak bude vypadat? Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu.

Měli by Piráti odejít z vlády?

Nemyslím. Dokud budeme schopni prosazovat svůj program, tak bychom tam měli zůstat.

Takže to je pro vás červená čára?

Je to nejhlavnější priorita, na kterou bychom se měli dívat. Ale pokud bychom prosazovali úplně všechno z našeho programu a viděli jsme tam střet zájmu či korupční potenciál, který je neřešen, tak to je také červená linie.

Nebojíte, že vám členství ve vládě ublíží? I v souvislosti se změnami, které nyní kabinet představil.

Bavíme se konsolidačním balíčku, tedy o škrtech. Takže to bude samozřejmě bolet, bude to bolet hodně a spoustu lidí. Nacházíme se ale ve špatné situaci.

Piráti mají přetlak na pozici lídra kandidátky do eurovoleb Domácí

Není chyba celkově v balíčku? Někteří poukazují, že by měly být úspory větší.

Nejsem ekonomická expertka, ale myslím, že to záleží na kompetenci jednotlivých ministrů. A je pak otázka, jestli by tito méně kompetentní ministři měli v citlivých dobách zůstávat ve svých pozicích, anebo by měli zvážit, že si budou nechávat trochu více radit a budou do toho méně zasahovat.

Zmínila jsem jméno pana Stanjury. Myslím, že je to mediálně problematický ministr. Nejsem ve vládě, nevadí mi to říct.

Méně kompetentní je podle vás kdo?

Zmínila jsem jméno pana (ministra financí Zbyňka) Stanjury. Myslím, že je to mediálně problematický ministr. Nejsem ve vládě, takže mi to nevadí říct.

Souhlasila byste tedy s šéfem ANO Andrejem Babišem, že by na jeho místo měl nastoupit místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček?

Kritiku neříkám z podobných pozic jako pan Babiš, který je mimo jiné příčinou, proč to mají současní ministři tak těžké. On by měl spíš mlčet a šoupat nohama. Nicméně se domnívám, že by premiér Petr Fiala měl s panem Stanjurou intenzivně hovořit.

Viděli jsme nyní příklad exministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který sám prohlásil, že se mu nepovedlo PR, a odstoupil. To si myslím, že je poměrně dobrá praxe. Pokud nedokážu vysvětlit, co dělám a proč, tak jsem selhal jako politik.

Kritizujete vládní komunikaci. Komunikace Pirátské strany je dobrá?

Postupně se zlepšuje. Na začátku našeho působení ve vládě jsme potřebovali dostat pár facek, tedy když jsme měli nějaký úspěch jako Piráti, tak o tom média psala jako o úspěchu vlády. Ale myslím, že se to zlepšuje, což je vidět i na průzkumech, které sice pomalu, nicméně stále stoupají.

Střílíme se sami do nohy, přiznal Bartoš Domácí

Mně váš pan předseda po volbách říkal, že se střílíte jako Piráti sami do nohy. A to i v souvislosti s otevřeným Pirátským fórem.

Jsem velký zastánce otevřeného fóra. V tento moment je to naše strategická nevýhoda, jdeme ale určitým příkladem, jak bychom chtěli, aby byla česká politika transparentní. Nebudeme ustupovat, v podstatě až populisticky, jen kvůli tomu, že nás to vrhá do nevýhody.

A pomáhá Pirátské straně mediálně kroky, jako například vyloučení Jany Michailidu z vedení strany?

Nemám data o tom, co si o tom myslí veřejnost. Byla to kauza přehnaně nafouknutá na to, o čem to bylo. Domnívám se, že její vyloučení z republikového výboru, který je pracovním orgánem strany, způsobil, že jsme přišli o člověka, který tam pracoval za tři.

Michailidu není zastánkyně autoritářských režimů ani komunismu, který tady byl. Nechali jsme se dotlačit zkresleným veřejným vnímáním do dojmu, že mezi námi je někdo, kdo podporuje autoritářské režimy. Nikdy nikdo mezi námi takový nebyl. Poškozuje nás to pro to, jak hloupě nafouklé to bylo.

Účastnit se Dnů antikapitalismu a prohlašovat o sobě, že jsem přesvědčením komunistka, nedělá straně ale asi úplně dobře.

Někdo by řekl, že na svobodě směrů myšlení a zpochybňování všeho, co je zavedené, Pirátská strana vznikla. Jestli ale chceme, aby naše strana měla 10, 15 a možná jednoho dne i 20 procent, tak musíme komunikovat konsenzuálnějším způsobem. Ale to, že jsme byli dříve „zpochybňovači“ dříve zavedených pořádků, je faktem a já se za takového člověka považuji také.

Vám to nevadí? Její výroky a aktivity?

Absolutně ne, myslím, že si může chodit kam chce.

Piráti vyloučili „komunistku“ Michailidu z vedení strany Domácí

K vašemu usnesení tedy. Prosadila jste, že setrvání ministra spravedlnosti Pavla Blažka ve funkci důvěru v český stát a ohrožuje důvěru v plnění programového prohlášení. Předseda vaší strany Ivan Bartoš to plní?

Myslím, že plní Pirátský program a nejde proti programovému prohlášení vlády. Nevím, jestli mě zkoušíte, zda znám programové prohlášení vlády.

Nezkouším. Jde mi o digitalizaci, která jde pomalu a kterou má v agendě.

O tom by bylo lepší se pobavit s Ivanem. Vím ale, že probíhá nábor zaměstnanců v Digitální a informační agentuře, kteří započnou práci. Je to na dobré cestě. Bylo toho ale hodně zanedbaného, a tak myslím, že se toho za dva roky nedalo stihnout víc. Zázraky neumíme na počkání.

Co jste chtěla docílit usnesením proti ministru Blažkovi?

Podle mě bylo důležité podpořit naše lidi ve vládě, kteří musí dělat náročné kompromisy. Musí s nimi sedět na vládě, chtěla jsem jim dát najevo, že strana za nimi stojí, že si mohou diktovat podmínky.

Nedostala jste tím spíše předsedu Pirátů Bartoše do nepříjemné situace?

Říkal mi, že si na některých jednáních musel vyslechnout „blbé kecy“. Vypovídá to ale víc o lidech, kteří na to řeči mají.

Pan Bartoš se domluvil s panem Blažkem na pěti krocích. Je to dostatečné vyústění usnesení pro vás? Nebo se v tom budete dále angažovat?

Myslím, že moje role skončila. Bylo to usnesení pro vládní klub, je to nyní na nich.

Ministr Blažek obvinění odmítá s tím, že jednání bylo v souladu s Ústavou. Vám vzkázal, abyste si našla jiné téma pro zviditelnění, než je negace Pavla Blažka. Není to vaše kampaň do voleb v Evropském parlamentu?

Napsal mi na svůj Twitter, kde ho sleduje asi o polovinu lidé méně než mě. Tak nevím, kdo potřebuje zviditelňovat. To je bizarní.

On ale asi narážel na to, že kandiduju v primárních volbách na lídryni kandidátky Pirátů ve volbách do Evropského parlamentu. Mám mnoho problému ve straně, kvůli které mě mnozí nebudou volit, viditelnost to ale opravdu není.

Na fóru se rozjela hlasování o nominacích na lídra kandidátky. Největší vaší konkurencí – jak to zatím vypadá – je Marcel Kolaja. Tak, jak ho chcete „porazit“?

Přeju i Marcelu Kolajovi, aby se stal lídrem. Nabízím oproti němu větší zápal do různorodé komunikace, tedy ať už na Youtube, Twitch streamech. Více komunikuji s mladými lidmi. Marcel se o fous více soustředil na tvrdě legislativní práci, ve které odvedl spoustu dobré práce. Já ale asi nabízím trochu aktivnější přístup.

Máme spoustu politiků a političek ve straně, kteří by byli schopni převzít otěže. Asi nikoho nepřekvapí, že se domnívám, že Zdeněk Hřib, Jan Lipavský, Olga Richterová či Adéla Šípová mají známá jména, silnou pozici i popularitu ve straně.

V hlasování o nominacích jste odmítli bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka. Proč myslíte?

Nemohu mluvit za celou stranu. Ferjenčík je poměrně kontroverzní ve straně. Pro mnoho lidí byla koalice PirSTAN, kdy nás ve volbách voliči překroužkovali, velkou ránou. Vědělo se, že Ferjenčík koalici prosazoval, byl i vedoucí mediálního odboru strany. Následně u něho nepřišla - na rozdíl od předsedy Bartoše či (Olgy) Richterové - sebereflexe, což myslím, že byl největší problém. Nasadil strategii, že to bylo plánované se obětovat sebevraždou strany, aby nepřišel ten Andrej Babiš. Akorát asi zapoměl říct, že to takto plánoval.

Blíží se konec Ivana Bartoše v čele strany?

Bude to záležet i na něm. Myslím, že odvedl spoustu dobré práce, ale je již velice dlouho předsedou. Zdravá konkurence je dobrá, měli bychom podporovat, aby byla.

Máte v hlavě jméno?

Máme spoustu politiků a političek ve straně, kteří by byli schopni převzít otěže. Asi nikoho nepřekvapí, že se domnívám, že Zdeněk Hřib, Jan Lipavský, Olga Richterová či Adéla Šípová mají známá jména, silnou pozici i popularitu ve straně.

Vy máte tu ambici?

Nemyslím, že se hodím na pozici předsedkyně. Uvědomuju si totiž, že mohu být pro některé členy kontroverzní.

Co bude Markéta Gregorová dělat, pokud se nedostane do Evropského parlamentu? Jak by měla Evropská unie regulovat umělou inteligenci. A co znamená povinná solidarita v migračním paktu? Dozvíte se v podcastu Politalk.