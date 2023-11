Blažek se bude zabývat Fremrovým případem „Olšany“

Eret ministra žádá, aby zrušil rozsudky nad ním i nad jeho matkou. Jedná se o verdikty Městského soudu v Praze z let 1988, 1992 a 1998 a Nejvyššího soudu z 1989.

„Každý ze soudů vycházel ve výše jmenovaných čtyřech rozsudcích z nezákonným způsobem pořízených důkazů, čímž se u všech rozsudků jedná o rozhodnutí, která se zakládaní na porušení zákona, a tudíž by měla být v ohledu na oba výše odsouzené zrušena,“ dodává Eret.

Na věc upozornila Právo Marvanová. Ta kritizovala v Senátu kandidaturu Fremra do Ústavního soudu, právě kvůli tomuto spornému rozsudku. Fremr nakonec ještě kvůli další kritice jeho rozsudků z dob totality rezignoval. Marvanová Právu potvrdila, že pokud by byly rozsudky zrušeny, mohl by se Eret i jeho matka dočkat i odškodnění.