Běží sbírka na lékárničky pro ukrajinské vojáky, zachránit život může už tisícikoruna

Záchranář Miroslav Čtvrtník, který na Ukrajině kromě jiného školil vojáky v první pomoci, vše názorně předvedl. „Zaškrcovadlo je připevněné na vestě na gumičkách. Dá se snadno odtrhnout a sám zraněný voják ho může jednou rukou použít, tedy rozhodit ho, navléknout na končetinu a začít utahovat,“ popisuje Čtvrtník. „Škrtidlo slouží k zastavení masivního krvácení na končetinách, je to velmi častá příčina úmrtí na bojišti, kdy voják vykrvácí. Zraněný má kolem půl minuty na to, aby krvácení zastavil. To není mnoho,“ dodává Čtvrtník.