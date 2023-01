Benda prezidentovo rozhodnutí vítá, piráti zavrhují

Zemana za milost Nečasové silně kritizovali piráti. „Je to evidentní protekce prominentů, která nemá v trestní justici co dělat. Bohužel je to po Balákovi už druhý případ, kdy si takto staré struktury vypomáhají. A to jsou přesně věci, které se piráti snaží dostat z tohoto systému,“ řekl Právu šéf pirátského klubu Jakub Michálek.