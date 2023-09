Bartoš: Odmítám tolik šetřit na místním rozvoji

Sněmovna ve dru­hém kole projedná konsolidační balíček. Piráti při koaličních úpravách usilovali o přeřazení minerálek a menstruačních vložek do nižší sazby DPH. To jste ale neprosadili…

Debata nebyla jednoduchá. Samozřejmě strany neuspěly se vším, s čím přicházely, ale cílem bylo dosáhnout úspory, než na tom honit politické body.

Nad nižší sazbou DPH na minerální vody nebo menstruační potřeby nebyla dohoda absolutní, ale priorit za Piráty bylo více a řekli jsme je dopředu. Bylo to nízké DPH pro zboží každodenní potřeby nebo služby, nezvyšování celkového zdanění práce nebo záležitosti týkající se mladých rodin a bydlení či studentů – zachování kolejí a internátů v nižší sazbě DPH, daňové osvobození stipendií nebo třeba započítání doktorandského studia do celkové doby důchodů.

Důležité je říct, že balíček z pohledu roku 2024 ušetří zhruba 98 miliard a za dva roky 150 miliard korun. Takže efekt má. Vláda se rozhodla snižovat deficit, i když rostou výdaje třeba na důchody nebo platy učitelů.

Budete ve Sněmovně ještě prosazovat nějaké změny? Opozice předložila spoustu návrhů, například na zachování slevy na manželku nebo školkovného, nižší DPH na řezané květiny či právě vložky.

Každý poslanec i senátor má právo předložit pozměňovací návrh.

Myslím si ale, že na úrovni vládní koalice by se to dít nemělo – dohoda při jednáních o úpravách byla taková, že projdou jen ty změny, na kterých se shodnou všichni. Naši poslanci žádný pozměňovací návrh nenačetli, na čem je shoda, půjde jako společný vládní pozměňovací návrh.

Nicméně i ministr financí Stanjura nedávno řekl, že je otevřený debatě o případných návrzích opozice. Proběhne druhé čtení, mezi druhým a třetím čtením se může vést debata, zda bude na některém z těch návrhů shoda.

Nějaký návrh asi ještě padne i od koaličních poslanců – minulý týden ze STAN zazněl požadavek týkající se balené vody –, ale to nepovažuji za nějaké hrdinství, snažit se takto dokázat, že o nějakou věc víc bojuji a vytáhnout znovu návrh, který jsme za Piráty předkládali před půl rokem. To bych uměl také. Politika je o tom najít kompromis, za který se může postavit vláda jako celek.

Státu mají odvádět více firmy, zaměstnanci i živnostníci, ale škrtat se má i v agendách a dotacích ministerstev. Na místním rozvoji jde o 2,8 miliardy korun.

Výši škrtů 2,8 miliardy na dotacích jsme přijali, ale ministerstvo financí poté ve svém návrhu rozpočtu předložilo odlišná čísla a v tuto chvíli ministerstvo nemůže omezení dotací přesně vyčíslit. Nejdříve musíme znát celkový objem peněz na národní dotační programy. Žádná dohoda o konkrétních číslech tudíž v tuto chvíli není. Je svolané jednání koalice Pirátů a Starostů, kde se dohodneme na dalším společném postupu.

A co úspory na provozu ministerstva?

Ohledně úspor na provozu a platech se řídíme dohodou o snížení v objemu dvou procent. Dlouhodobě se snažíme uspořit finance na spotřebě energií. Za první čtvrtletí letošního roku se nám ji podařilo snížit o pět až osm procent.

Příští rok vám ale má být výrazně krácen rozpočet, alespoň to tak navrhl ministr financí Zbyněk Stanjura. Minus deset miliard, to je prakticky polovina rozpočtu úřadu.

Ministerstvo navrhlo škrty, které by negativně ovlivnily každodenní život běžných lidí. Dotkly by se vzdělávání, bydlení, kvality života v regionech a obcích, které se už teď potýkají s řadou vážných problémů.

Může se nám to zle vymstít. Podcenění těchto oblastí by v konečném důsledku společnost poškodilo a dlouhodobě znamenalo ještě vyšší náklady pro státní rozpočet.

Takže škrty v navržené výši podle vás nejsou reálné?

O rozpočtu budu dál jednat, protože v tuto chvíli není naplněný ani střednědobý výhled, což je podle mě kritické pro rozvoj malých obcí a zejména pro celý program Bydlení pro život. Zde jsme vyjednali osm miliard korun z půjčky od Evropské unie v Národním plánu obnovy, ale ty předpokládají státní podíl, který v tuto chvíli v rozpočtu není. Je potřeba se na to dívat z pohledu potřeb regionů a života lidí. Debata není u konce, vláda bude hlasovat až v závěru měsíce.

Osoba ministra Pavla Blažka je kontroverzní a my jsme upozorňovali, že to může poškozovat vládu

Nechceme žít na úkor budoucích generací, ale ozdravení financí se musí provádět citlivě a promyšleně. Je potřeba zároveň investovat do strategických oblastí, jinak se současná krize bude jen prohlubovat. Výrazně rozpočtově přísnější bychom naopak měli být směrem k podpoře velkých firem či agrokoncernů.

Svaz měst a obcí ČR tvrdí, že je konsolidační balíček připraví o sto miliard korun, mluví o omezení investic a zhoršení kvality života občanů. Řešil jste to s ministrem financí, zda to číslo souhlasí? Jak vážně to obce zasáhne?

Při vyjednávání byla debata zejména o výběru daně z nemovitosti versus snížení částky z daní, které se rozdělují mezi stát a obce, a tam se mluvilo o zhruba stejných částkách deset miliard korun. Vyjádření předsedy svazu Františka Lukla, který poté hovoří o tom, že propad obcí bude sto miliard, mě překvapilo. V debatě padaly částky o řád nižší.

Vláda narazila u prezidenta s důchodovou novelou. Petr Pavel ji sice nakonec podepsal, ale o den nechal uplynout termín pro to, aby změny platily už od září, jak vláda chtěla. Prezident řekl, dostal málo času, a naznačil, že nechtěl být automatem na podpisy podle toho, jak ko­alice píská. Co vy na to?

Pan prezident má plné právo na případné výhrady, ale tomuto postupu jsem upřímně řečeno úplně neporozuměl a mám obavy, že tomu neporozuměla ani veřejnost.

Piráti vyzvali premiéra Petra Fialu, aby vyměnil ministra spravedlnosti Petra Blažka, poté co poseděl v restauraci s lobbistou a poradcem exprezidenta Zemana Martinem Nejedlým. Nemohou se setkávat, když jsou prý staří známí z volejbalu?

Není normální, aby ministr spravedlnosti seděl pět hodin v hospodě s někým takovým, jako je pan Nejedlý, který byl dlouhodobě všemi stranami kritizován za svou účast na Hradě, neexistenci bezpečnostní prověrky i vazby na ruský podnikatelský segment. Není to normální, ať už to byla schůzka plánovaná, či neplánovaná.

Proto jsem vyzval ODS, aby zvážila jeho setrvání ve vládě zejména z toho důvodu, jaký to má dopad na již tak nízkou důvěru ve vládu. Bavil jsem se o tom s premiérem Fialou i s ostatními koaličními partnery.

Ale neuspěl jste.

V tuto chvíli je to maximum, co jsem mohl udělat. Použiji fotbalovou terminologii – výměnu hráčů má na starost trenér mužstva, tedy premiér. Uvidíme, kam se to bude dále vyvíjet.

Pro nás je klíčové, aby tato vláda na rozdíl od předchozí vlády Andreje Babiše měla elementární důvěru lidí, důvěru v systém a důvěru ve spravedlnost.

Osoba Pavla Blažka je kontroverzní a my jsme konzistentně upozorňovali, že to může poškozovat vládu. Třeba z pohledu, aby nebyla zpochyb­ňována role vlády vůči státnímu zastupitelství.

Máte snad nějaké poznatky nad rámec toho, co proběhlo v médiích, tedy že se ministr žalobců doptával na informace související s bytovou kauzou v Brně, odkud pochází?

Vycházíme z informací investigativních novinářů i protikorupčních organizací.

A ve vztahu ke státním zastupitelstvím je klíčová hlavně systémová změna. Tedy novela, kam se nám za Piráty podařilo prosadit větší odpolitizování a nezávislost státních zastupitelství. Za to v minulém období statisíce lidí demonstrovaly.

Premiér Fiala udělil ministru Blažkovi jen žlutou kartu, řečeno opět fotbalovou terminologií. Nebyla nakonec pirátská výzva k výměně, na níž jste se dohodli ve stranickém referendu, jen formalita?

To přece nebylo pro Piráty, ale pro veřejnost. Vždyť jsem s lidmi stál na demonstraci na Letné jako řadový občan. Stačí sledovat reakci našich voličů, kteří volili koalici, aby tady byla nějaká změna oproti předchozímu tandemu Babiš–Zeman a lidem v okolí exprezidenta na Hradě. A nemyslím si, že referendum je formalita.

Někteří politologové ale říkají, že se tím piráti zesměšnili, že měli alespoň pohrozit odchodem z vlády.

Snažili a snažíme se jednat konstruktivně a místo prázdných mediálních ultimát, která i vzhledem ke sněmovním počtům nemohou nic změnit, tlačit reálná řešení, jež mohou naší zemi pomoci.

Ve veřejném prostoru se pořád spekuluje o tom, zda by Piráti odešli z vlády. Tak zaprvé podle mě, když někdo udělá průšvih, tak je za to zodpovědný on a tu odpovědnost musí přijmout jeho strana.

Zadruhé byla by vláda v nějaké rovině bez Pirátů lepší? Když vezmu zákon proti střetu zájmů, spoustu protikorupční legislativy, kterou jsme prosadili… Když se podívám na práci našich ministrů, tak se kdykoliv můžu postavit za Jana Lipavského, protože je dobrým ministrem zahraničí s čitelnou agendou, Česká republika hraje ve světě jasnou roli. Ministrovi pro legislativu Michalu Šalomounovi zase procházejí rukama všechny zákony, vznikají antibyrokratické balíčky…

Pardon. Přeruším vaši chválu pirátských ministrů a musím se zeptat, jestli se chystá referendum o setrvání Pirátů ve vládě?

Žádné oficiální celostranické hlasování nyní v běhu není.

Je to na pořadu dne v příštích čtrnácti dnech, měsíci?

Každý člen či členka může samozřejmě vyjádřit svůj názor nebo dát podnět a následně je na vyhodnocení ostatních, zda takový podnět považují za adekvátně podložený, přínosný a smysluplný. Návrh musí nasbírat dostatečnou podporu, aby se o něm zahájila oficiální celostranická rozprava a mohlo proběhnout hlasování. To se v tuto chvíli nestalo.

I Piráti ale mají kauzy. Ta poslední se týká Jany Komrskové z pražského magistrátu, která do konkurzu na poradce zařadila svého přítele. Funkci nesložila, i když ji k tomu někteří vyzývali. Je to v pořádku?

Jsem přesvědčený, že jestli je něco typické pro Piráty, tak to, že když se stane něco, tak se k tomu postavíme a věc velmi rychle vyřešíme. Asistent Jany Komrskové tam už není, pražská organizace to vyřešila, i klub na magistrátě.

Máme asi dvě kontroverzní věci, které se v tomto roce udály, a můžeme tomu říkat kauza, jestli chcete.

Ta druhá bylo osobní selhání náměstka vnitra Lukáše Koláříka. Já jsem se o tom sice dozvěděl až měsíc poté, co se fakticky stal ten incident s manželkou a přítelkyní, ale Lukáš Kolářík během několika málo dnů složil funkci náměstka a následně i funkce v pirátské straně a teď není člen.

Když se ale vrátíme k partnerovi Jany Komrskové Petru Benešovi, tak ten z magistrátu neodchází a jen se přesune na pozici poradce piráta Adama Zábranského. Je to tak?

Pokud vím, tak bylo v souladu s pravidly vypsaného standardního otevřeného výběrového řízení na pozici poradce Adama Zábranského. Jedním z uchazečů na toto místo byl i Petr Beneš a o výsledku byla transparentně informována jak veřejnost, tak média.

Pro nás je klíčové, aby vláda měla elementární důvěru lidí

Ve vládě máte na starosti také digitalizaci. Z Portálu občana mi přišlo upozornění, že mi v říjnu končí občanský průkaz. Přitom už mám několik měsíců nový. To vypadá, že registry spolu nemluví.

Registry spolu někdy mluví a někdy spolu nemluví úplně dobře. Je to velká ambice Digitální informační agentury, pod kterou správa a rozvoj těch centrálních registrů přešla. Jsou to velké registry, na ty věci musíte vypisovat soutěže, není to tak jednoduché, že by programátor mohl něco přepsat a opravit.

Myslím si ale, že se nám to poměrně daří propojovat, výsledky už jsou vidět třeba v oblasti ministerstva práce sociálních věcí, kde se zjednodušují formuláře dávkových systémů.

Do poloviny příštího roku pak agentura ve spolupráci s jinými resorty dodá mandátní registr udílení plných mocí k zastupování, takže už nebudete muset chodit k notářům si ověřovat, že tento člověk za vás jedná třeba v případě převodu vozu.

Také plánujeme nový Portál občana. Měl by být do konce roku včetně aplikace do telefonu, a pokud nám to klapne, tak začátkem příštího roku bude moci mít člověk občanku jen v telefonu. Nebudete u sebe muset nosit plastovou občanku ani řidičák.