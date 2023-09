Barokní zvon spasil mladičký zvoník

„Je z roku 1740 od plzeňského zvonaře Jana Pernera, odlil jej klasickou metodou do hliněné formy,“ říká zkušeně jeden z nejmladších českých zvoníků. A upozorňuje, že mistr Perner asi nebyl úplně dobrý v latině. „Zvon zdobí nápis Ave Maria gratia plena Dominus decum – vloudila se mu tam chybička, správně má být na konci tecum. Celé to v překladu znamená Zdrávas Maria milosti plná, Pán s tebou,“ vysvětluje Bruno.

Mimo jiné bude sloužit jako umíráček a přes relativně nízkou váhu to s ním nebude jednoduché. „Na velké zvony se zvoní jednoduše – mají svoji setrvačnost, a i když párkrát vynecháte, tak se stále houpou. Zato u malých, jako je tento, se toho nechá hodně zkazit,“ konstatuje Bruno. „Není to fyzicky náročné, ale musíte udržet rytmus, aby srdce nebilo jen z jedné strany. To by se nelíbilo ani lidem, ani zvonu, který musí být vytížený rovnoměrně. A na umíráčky se přitom zvoní dlouho, na vesnicích i patnáct minut, uvidím, jak to bude tady,“ dodává.