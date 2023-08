Britský senior si na zahradě postavil železniční trať

Burwell započal stavbu železniční tratě ze dřeva a hliníku v roce 1993. „Sousedy trochu překvapilo, když viděli, že mám svoji vlastní železniční trať. Je to ale něco, co jsem vždycky chtěl udělat,“ svěřil se Brit, jenž svépomocí vyrobil rovněž malý železniční vůz, agentuře AP.

„Dřív jsem jezdil rád vlakem v arboretu, ten ale z bezpečnostních důvodů na konci 80. let zavřeli. Vůbec se neobtěžovali jej opravit a jeho provoz ukončili. A tak jsem se rozhodl, že si postavím vlastní železnici. Teď se můžu vozit svým vlakem, kdykoliv se mi zachce,“ směje se.

83letý děda strávil 30 let budováním miniaturní železnice na své zahradě.

Láska k vlakům u něj započala už v mládí, když ho otec, který se věnoval stavbě lokomotiv a vagonů, vzal s sebou do práce. Burwell svého otce později následoval. Celý život se živil opravováním motorů a kolejových vozidel.

„Vždycky mě to bavilo. Říkal jsem si, že až budu starší, bude to pěkné hobby, které mě zaměstná. Je to lepší, než celý den vysedávat u televize. Jsem díky tomu aktivní a užívám si to,“ tvrdí vdovec, jemuž žena Margaret zemřela před dvěma lety.